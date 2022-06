Foi divulgado o trailer de "Black Adam", a entrada de Dwayne "The Rock" Johnson no universo dos super-heróis: ""Fui escravo até morrer. Depois renasci um deus. O meu filho sacrificou a vida para me salvar. Agora, não me ajoelho perante ninguém".

O filme concretiza um sonho antigo de Dwayne Johnson, que está comprometido com a personagem da DC Comics no cinema desde... 2008.

A personagem começou por ser um vilão com os mesmos poderes do Super-Homem, mas já no século XXI foi reimaginada como um anti-herói que tenta recuperar a sua reputação.

Entre balas, explosões e até um míssil, o trailer revela essa dualidade, chegando mesmo a ouvir-se Hawkman (Aldis Hodge, do filme "Uma Noite em Miami") dizer que "os heróis não matam pessoas" e Black Adam a responder "Bem, eu mato".

"Black Adam" é um "spinoff" de "Shazam!", onde a personagem não aparecia mas era mencionada quando o Feiticeiro diz ter escolhido um "campeão" digno de receber os seus poderes há milhares de anos e que acabou por causar morte e destruição, acabando por libertar os Sete Pecados Mortais.

Realizado pelo espanhol Jaume Collet-Serra (que dirigiu "Jungle Cruise", outro filme de Dwayne Johnson) e ainda com Noah Centineo (da saga da Netflix "A Todos os Rapazes") como Atom Smasher, Quintessa Swindell (da série da Netflix "Trinkets") como Cyclone, e Pierce Brosnan, o antigo James Bond, como Dr. Fate, a estreia nos cinemas está anunciada para 20 de outubro.

TRAILER LEGENDADO.