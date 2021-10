O filme "Dune" recebeu o grande apoio de Christopher Nolan, um dos mais importantes cineastas da atualidade.

Durante a participação num podcast ao lado do próprio realizador do filme, Denis Villeneuve, "Dune foi descrito como "uma das uniões mais perfeitas de fotografia de ação ao vivo e efeitos visuais gerados por computador que já vi".

"É muito, muito envolvente a cada passo", reforçou.

O realizador de títulos como "Inception", "Interstellar", "Tenet" e a trilogia "O Cavaleiro das Trevas" não ficou por aqui, reforçando o talento para maximizar o impacto do épico da ficção científica nas salas de cinema.

"Toda a tua equipa fez um trabalho absolutamente incrível. Acho que é um trabalho incrível. Já tive o luxo de vê-lo duas vezes e cada vez que assisto descubro coisas novas, novos detalhes para o mundo [de 'Dune']. A forma como é feito é para grande ecrã. É um verdadeiro prazer e um verdadeiro presente para os fãs de cinema em todo o lado", elogiou.

Já nos cinemas portugueses, o filme de Denis Villeneuve arrecadou 223,2 milhões de dólares [192,48 milhões de euros] nas bilheteiras a nível mundial.

Os analistas de Hollywood pensam que o filme precisa de chegar aos 300 milhões de dólares para justificar o orçamento e a aprovação da sequela, mas responsáveis do estúdio já declararam que "as decisões são tomadas com toda a informação e baseadas na resposta do público, não apenas nas bilheteiras".

