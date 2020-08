Andrew Lloyd Webber arrasou a adaptação ao cinema do seu musical de grande sucesso "Cats".

O compositor descreveu o filme do final do ano passado como "ridículo" e diz que a culpa foi do seu realizador, Tom Hooper, dando a entender que o seu envolvimento se ficou pela nova canção "Beautiful Ghosts" que escreveu com Taylor Swift.

"Cats" foi alvo de escárnio quase universal pela estética visual que transformou em felinos atores como Jennifer Hudson, Idris Elba, Judi Dench, Rebel Wilson, Ian McKellen, James Corden e Taylor Swift.