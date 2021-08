Antes da estreia de "Amigos Passageiros", o SAPO Mag embarcou na viagem e participou na conferência de imprensa com os protagonistas da história e o argumentista, Clay Tarver. A partir das suas casas, John Cena, Yvonne Orji, Andrew Bachelor, Lil Rel Howery e Robert Wisdom recordaram a rodagem do filme e algumas aventuras das suas férias.

Em "Amigos Passageiros", o primeiro filme dos 20th Century Studios a ter um lançamento global nas plataformas de streaming Hulu e Disney+, os puritanos Marcus e Emily (Lil Rel Howery, Yvonne Orji) tornam-se amigos dos espirituosos, aventureiros e pródigos Ron e Kyla (John Cena, Meredith Hagner) num resort no México.

"A aproveitar o momento, o habitualmente ponderado casal deixa-se levar e desfruta de uma semana de diversão e sem inibições com os novos 'amigos das férias'. Meses depois deste seu momento mais selvagem, Marcus e Emily ficam horrorizados quando Ron e Kyla aparecem sem ser convidados no seu casamento, criando o caos e provando que o que aconteceu nas férias não fica necessariamente nas férias", resume o Disney+ em comunicado.

Veja o trailer:

Para Clay Tarver, guionista do filme, os espectadores vão identificar-se com a história e com as personagens. "Bem, acho que todos vamos de férias e conhecemos sempre alguém, ficamos próximos dessa ou dessas pessoas durante uma semana - às vezes, demasiado próximos. E, então, quando voltas para a realidade, ficas tipo: 'espera, éramos amigos ou não? Éramos próximos?'. Saímos da nossa zona de conforto porque achamos que nunca mais os vamos ver. E essa é a premissa do filme", resume.

"Assim que li o argumento, adorei-o porque quem vir o filme, vai saber exatamente ao que vai. Qualquer boa comédia parte de situações muito próximas de nós, e que são de fácil identificação, para as tornar histéricas e absurdas", frisa John Cena, acrescentando que todos já conhecemos pessoas como os protagonistas do filme. "Se conhecesse alguém como o Ron e a Kyla? Penso sempre em absorver o máximo da experiência. Acredito que o respeito é como bumerangue -recebes aquilo que dás. Então, não acho que exista algo desrespeitoso sobre eles", defende John Cena.

Este filme põe-nos em situações... vou usar o filme 'A Ressaca' como exemplo. Qualquer pessoa sabe exatamente sobre o que é esse filme. Mas é tão excessivo e hilariante que não podemos deixar de rir... as personagens passam por situações absurdas. Quem for ver 'Amigos Passageiros', também saberá exatamente ao que vai. Foquei-me em viver o momento, tal como a personagem", acrescenta o lutador de wrestling profissional e ator.

"Eles são soltos, gostam do presente e isso é algo raro. Já conheci pessoas como eles na vida real e diverti-me muito (...) Mas não sei até onde iria com eles, mas certamente que iria gostar da companhia", acrescenta o ator, revelando que a sua personagem, Ron, é sempre o rei da festa; "Tem a capacidade de viver o presente, de aproveitar a vida. Acho que ele é muito ligado a si mesmo, emocionalmente. Não tem vergonha de ser quem é. É o capitão do navio quando se trata de diversão".

Andrew Bachelor, ator que interpreta o arrogante irmão da protagonista, concorda com John Cena e revela que também já conheceu 'personagens malucas' nas férias. "Adoro viajar. Já me aconteceram coisas doidas, conheci algumas personagens malucas enquanto viajava. Fui para Aspen (Colorado) na passagem de ano... passei a passagem de ano sozinho e conheci uma... foi uma experiência, conheci pessoas doidas. Deixei-me levar", recorda, entre risos.

"Vamos dizer que a vida de um ator é como uma espécie de férias. Estás a trabalhar num local e estás sempre a encontrar pessoas que achas que são boas para ti... depois descobres que são traficantes e por aí. E depois o FBI liga para o teu quarto... e o que aconteceu?", brinca o ator Robert Wisdom. "Muitas vezes conheces pessoas e prometes que vai fazer aquilo no próximo ano e tal. É muito parecido ao que acontece no filme", acrescenta.

Mas a diversão não acontece apenas no grande ecrã. Como seria de esperar, as gravações do filme de comédia contaram com momentos que vão ficar na memória do elenco. Em conversa com os jornalistas, Yvonne Orji, que interpreta Emily, e Robert Wisdom, que veste a pele do seu autoritário pai, recordam algumas das aventuras. "Acho que foi na nossa última noite de rodagem no pseudo México, mas na verdade estávamos em Porto Rico. Quando andámos de bar em bar. Foi uma grande cena. O andar de bar em bar, a cena da luta livre... foi 'wow'. Era tarde e as pessoas ficavam: 'o que está a acontecer?'. Havia gritos. E há uma cena em que carregam a Meredith para fora do bar. Foi o caos, no melhor sentido. Foi muito divertido", recorda a atriz.

"Houve uma grande cena de dança (...) Foi uma loucura, mas muito divertido", acrescenta Robert Wisdom.

Além de fazer rir, para Lil Rel Howery e Yvonne Orji, que dão vida ao casal protagonista, o filme quebra com estereótipos raciais. "Vi o filme muitas vezes, ainda tenho o link. Gosto do facto de ser apenas uma história sobre pessoas e, simplesmente, somos negros. Adoro isso", frisa o ator.

"Recebi algumas mensagens quando partilhei o trailer. Geralmente, o casal negro é quem causa o caos. Tipo: 'quem convidou estas pessoas?'. Aqui é diferente. Apenas tentam divertir-se. E, assim, o filme coloca o humor numa posição diferente", acrescenta Yvonne Orji.

John Cena acredita que o filme vai arrancar gargalhadas ao público na reta final do verão. "Espero que o público se divertida, que se ria. É o que espero. Se quiserem mais alguma coisa, ótimo. Mas espero que todos se divertiam e se riam. Acho que é um assunto com o qual todos nos intensificamos e é um tema desesperadamente necessário agora, especialmente com as pessoas a terem de criar um plano B para as férias ou a terem de mudar de planos. O mundo está diferente há 18 meses. Acho que vai ser bom para as pessoas se sentarem e desfrutarem do filme. Pode fazer com que se lembrem de momentos das suas vidas e sorriam", remata o ator.

Dirigido por Clay Tarver ("Silicon Valley"), "Amigos Passageiros" foi escrito por Tom Mullen & Tim Mullen e Clay Tarver e Jonathan Goldstein & John Francis Daley. Os produtores são Todd Garner ("Tag", "Playing with Fire") e Timothy M. Bourne ("Love, Simon", "The Hate U Give"), com Steve Pink e Sean Robins como produtores executivos.