"Uma Vida à Sua Frente" é o primeiro filme de Sophia Loren desde o musical "Nove", de 2009.

A Netflix divulgou na quarta-feira (21) o trailer onde a lenda do cinema italiano e mundial de 84 anos foi dirigida pelo seu filho Edoardo Ponti.

Vencedora do Óscar já no longínquio ano de 1960, os analistas apostam num regresso à corrida para a estatueta pelo papel de Madame Rosa, uma sobrevivente do Holocausto que faz amizade como um imigrante senegalês de 12 anos, papel de Ibrahima Gueye.

O projeto é uma adaptação do romance "La vie devant soi", que já foi adaptado antes ao cinema, também com o título "A Vida à Sua Frente" (1977), e ganhou o Óscar de Melhor Filme Estrangeiro.

Aquando da comunicação do projeto, Eduardo Ponti salientou que as duas adaptações são muito diferentes: a mais recente segue o ponto de vista do livro, que é o do jovem Momo, e vai passar-se nos nossos dias na cidade portuária de Bari, no sul de Itália.

"Uma Vida à Sua Frente" fica disponível a 13 de novembro.