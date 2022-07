A NOS Cinemas vai inaugurar na quinta-feira o novo complexo de cinema no Glicínias Plaza, que marca o regresso a Aveiro da exibição diária de filmes do circuito comercial, após uma ausência de mais de dois anos.

Segundo Nuno Aguiar, diretor dos cinemas NOS, citado numa nota enviada à Lusa, este é, sem dúvida, “um momento muito aguardado e um marco para a NOS Cinemas”.

“Os aveirenses vão poder voltar a usufruir da magia da sétima arte, tendo à disposição as mais modernas e inovadoras tecnologias do mundo audiovisual”, vincou Nuno Aguiar.

O município de Aveiro ficou sem salas de cinema no início de 2020, quando as salas do Glicínias Plaza encerraram devido às obras de ampliação daquele centro comercial, obrigando todos os que queriam assistir à exibição de filmes comerciais a deslocar-se a São João da Madeira, Porto ou Coimbra.

Com um total de 1.042 lugares, as novas salas de cinema do Glicínias Plaza Shopping Center têm “uma decoração contemporânea (…), com cadeiras confortáveis, revestidas a pele para melhor higienização, um generoso espaço entre filas de cadeiras e um declive que proporciona uma excelente visão do ecrã”.

As salas encontram-se dotadas com um novo sistema de projeção laser que “garante uma definição superior, maior luminosidade e uma melhoria nos contrastes até quatro vezes, conferindo uma experiência de visualização dos filmes extraordinária e altamente diferenciadora”.

“Já a tecnologia de som Dolby Atmos, através de dezenas de colunas instaladas em cada sala, proporciona uma surpreendente clareza e profundidade dos sons do filme que envolve o espetador num espaço tridimensional e o transporta ainda mais para dentro do enredo”, refere a mesma nota.

O novo complexo de cinema contará também com lugares exclusivos para casais, na zona de melhor visibilidade das salas, que conferem “maior intimidade e exclusividade”, estando mais afastados dos restantes lugares ocupados.

A reabertura das salas de cinemas no Glicínias Plaza representa a criação de 25 postos de trabalho.