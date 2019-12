O filme “Variações”, de João Maia, foi selecionado pela Academia Portuguesa de Cinema para representar Portugal na 62.ª edição dos prémios ibero-americanos Ariel, a realizar no México, em 2020, anunciou hoje a academia.

Com 278.000 espectadores, “Variações” bateu o recorde de filme português mais visto nos cinemas em 2019, lembra a academia.

Até novembro, e de acordo com as estatísticas mensais do Instituto Nacional de Estatística divulgadas no passado dia 10, o trabalho protagonizado por Sérgio Praia já fora visto por 277.864 pessoas.

Os Prémios Ariel são atribuídos no México desde 1946 e visam distinguir o cinema mexicano e ibero-americano.

"Variações" é protagonizado pelo ator Sérgio Praia que, além da interpretação física do músico, também canta todas as canções, recriando as sessões de composição e gravação embrionária dos temas em várias cassetes - sozinho em casa com um gravador e uma caixa de ritmos - até à primeira atuação de Variações, na discoteca Trumps, em Lisboa, em 1981.