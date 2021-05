John Cena pediu desculpa aos seus fãs chineses após se ter referido a Taiwan como um "país" durante uma recente entrevista de promoção de "Velocidade Furiosa 9", o que gerou uma onda de indignação no maior mercado cinematográfico do mundo.

No filme, que chega aos cinemas portugueses a 24 de junho, o ator e estrela de luta-livre é Jakob Toretto, um super ladrão, assassino, condutor de topo e até agora desconhecido irmão de Dom (Vin Diesel) e Mia (Jordana Brewster).

Numa entrevista a 8 de maio a uma estação local, Cena disse que "Taiwan vai ser o primeiro país a ver 'Velocidade Furiosa'. Este filme é realmente bom e é gigantesco. Vão ser os primeiros a ver o filme".

Só que a República Popular da China considera a democrática Taiwan (ou República da China), uma ilha com governo próprio, como uma província chinesa "rebelde" destinada a regressar ao seu controlo, pelo força se necessário. Embora as autoridades de Pequim defendam a "reunificação pacífica",de acordo com o princípio de que existe "uma só China" da qual "Taiwan é parte inalienável", as tensões entre os dois Estados são permanentes e têm vindo a intensificar-se.

Por causa da pandemia, "Velocidade Furiosa 9" acabou por estrear primeiro no mercado chinês a 21 de maio, que foi decisivo para o sucesso internacional, com o equivalente a 136 milhões de dólares no total dos 163 milhões do lançamento em oito países da Ásia, Médio Oriente e ainda Rússia (dados até domingo).

Esta terça-feira, perante a crescente indignação nas redes sociais chinesas e para controlar maiores estragos, John Cena pediu desculpas na Weibo, o Twitter da China.

"Dei muitas entrevistas para 'Velocidade Furiosa 9' e cometi um erro durante uma delas", reconheceu, falando num vídeo em mandarim, que começou a aprender em 2016 para ajudar a promover a luta livre na China.

"Quero dizer [...] que amo e respeito a China e o povo chinês. Estou muito arrependido pelo meu erro. Lamento bastante", acrescentou, sem mencionar diretamente Taiwan.

O vídeo já teve 2,4 milhões de visualizações na rede social, estritamente controlada pelas autoridades, mas foi partilhado em contas abertas do Twitter.