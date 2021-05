A contagem decrescente para a estreia de "Velocidade Furiosa 9" continua com a chegada de novas imagens.

Para elevar a expectativa para o novo filme, previsto para chegar aos cinemas portugueses a 24 de junho, "Carr-nificina" é o esclarecedor título de um vídeo que mostra os bastidores da rodagem das cenas de ação, com muitas perseguições e ainda mais destruição de carros.

O regresso de Vin Diesel, Michelle Rodriguez, Charlize Theron, Jordana Brewster, John Cena e muitos mais ambiciona o que "Tenet", de Christopher Nolan, não conseguiu no ano passado: trazer os espectadores de volta ao cinema após o impacto da COVID-19.

Apesar de "Spiral: O Novo Capítulo de Saw", "Peter Rabbit 2", "Um Lugar Silencioso 2", "Cruella", The Conjuring 3" e "Ao Ritmo de Washington Heights" chegarem antes aos cinemas, nenhum tem a dimensão global de "Velocidade Furiosa 9", que se posiciona claramente como o primeiro grande evento cinematográfico do verão da temporada de verão para as bilheteiras.

A confirmá-lo está outro vídeo lançado há duas semanas com Vin Diesel, anunciando que "está na altura de nos voltarmos a reunir" e com mais espetaculares imagens de ação: "Estamos preparados para te fazer acreditar novamente. Porque ninguém regressa tão em grande como o cinema."