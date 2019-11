Justin Lin assinalou o fim da rodagem do nono "Velocidade Furiosa" no domingo (10).

A rodagem tinha começado oficialmente a 24 de junho e na despedida nas redes sociais, o realizador não fez por menos, indicando que "este é, de longe, o filme mais ambicioso da saga".

Manifesta ainda "gratidão eterna" pelas equipas por onde passou a rodagem: Londres, Edimburgo, Tiblisi (Geórgia), Phuket & Krabi (Tailândia), além de, claro, Los Angeles.

Justin Lin sabe do que fala: começou com "Velocidade Furiosa - Ligação Tóquio" (2006), o terceiro da saga, e continuou com "Velozes e Furiosos" (2009), "Velocidade Furiosa 5" (2011) e "Velocidade Furiosa 6" (2011), tendo um papel decisivo na transição dos filmes das "corridas ilegais" para os atuais grandes espetáculos de ação.