Fazendo recordar "outros tempos", "Velocidade Furiosa X" arrastou multidões como poucas vezes se viu nos cinemas portugueses.

Com uma parte importante da história rodada em Portugal e a participação destacada de Daniela Melchior no elenco, o mais recente filme da saga não só bateu o recorde da "era da pandemia" (que era de "Homem-Aranha: Sem Volta a Casa", com 201 mil espectadores nos primeiros dias de estreia entre 16 e 19 de dezembro de 2021), como ficou no TOP 10 das melhores estreias de sempre.

Foram 213.501 pessoas que foram às salas nos primeiros quatro dias de exibição, entre 18 e 21 de maio, para vir o filme com Vin Diesel e companhia, segundo os dados divulgados esta segunda-feira pelo Instituto do Cinema e do Audiovisual (ICA).

No verão de 2021, "Velocidade Furiosa 9" começou "apenas" com 80.858 espectadores entre 24 e 27 de junho, num mercado afetado pela pandemia.

O valor da estreia do décimo filme é o maior desde a grande temporada de verão de Hollywood em 2019, quando foram lançados os filmes que lideram a lista das melhores estreias de sempre em Portugal: "Vingadores: Endgame", com 257.079 espectadores entre 25 e 28 de abril (e que subia para 287.189 com as sessões de pré-estreia na quarta-feira à noite) e a versão em imagem fotorrealista do clássico da animação "O Rei Leão", com 236.010 espectadores entre 18 e 21 de julho (250.671 com as pré-estreias na noite de 17 de julho).

De facto, o novo capítulo ficou perto dos recordistas da saga em Portugal: a seguir no ranking surgem "Velocidade Furiosa 8", com 246 mil espectadores entre 13 e 16 de abril de 2017; e "Velocidade Furiosa 7" (o do adeus a Paul Walker), com 238 mil entre 2 e 5 de abril de 2015.

A seguir, só ficam à frente filmes já antigos: "Indiana Jones e o Reino da Caveira de Cristal", com 225 mil entre 22 e 25 de maio de 2008, e "A Saga Twilight: Amanhecer - Parte 2", com 217 mil entre 15 e 18 de novembro de 2012.

Embora circulem dados não oficiais sobre o filme mais visto de sempre nos cinemas em Portugal ser "Titanic" (1997), a transformação do mercado do cinema (quantidade de salas, a estreia em simultâneo em dezenas) e da demografia em Portugal torna pouco provável que existam muitos outros títulos que ultrapassem os dados de bilheteira dos mais vistos divulgados desde 2004 pelo ICA.

RANKING "VELOCIDADE FURIOSA".