Após ficar sanado o conflito com Dwayne Johnson, Vin Diesel aproveitou o anúncio da data de estreia da "parte 2" de "Velocidade Furiosa X" para desmentir os rumores de uma zanga com Jason Momoa, que interpreta o extravagante vilão Dante Reyes.

A 31 de maio, o Radaronline avançava com a "notícia exclusiva" de que Vin Diesel estava a culpar o novo colega pelo filme estar a ser arrasado pelos críticos.

As fontes do tablóide garantiam que um "desesperado" Diesel, também um dos produtores, "não está disposto a aceitar que ele pode ter desempenhado um papel nas más críticas e está a atirar Momoa para debaixo do autocarro, embora o Jason seja um dos poucos aspetos do filme que os críticos elogiaram!".

O líder da saga estaria ainda a dizer aos amigos que o "overacting" e "roubar a atenção" nas cenas do ator do Havai tinham enfraquecido o "seu" filme.

"O Vin está envergonhado pelo Jason estar a ser visto como a única coisa positiva do filme e estar a roubar o seu protagonismo na saga que ele próprio construiu" foi a citação de uma fonte que se tornou viral e estava a assombrar a saga.

Ao anunciar nas redes sociais a data de estreia da "Parte 2" para 4 de abril de 2025, Vin Diesel abordou subtilmente o rumor da nova rivalidade, tanto na mensagem como na escolha da fotografia, onde aparece ao lado de Jason Momoa durante a rodagem.

"Adoro o quão expressivos e colaborativos todos os atores de nossa franquia se sentem ao entrar na Saga. O Jason queria tentar algo totalmente único e especial e acabou por criar uma personagens que rouba a atenção que o mundo não vai esquecer", escreveu.

Na zona dos comentários, Momoa fez a sua parte no desmentido, dizendo que é "tudo aloha" e expressando "mahalo por te arriscares comigo, meu patrão".