Com a luta entre os monstros em "Godzilla vs. Kong" a tornar-se o maior sucesso americano nos cinemas internacionais na era da pandemia, o realizador do filme vai virar-se para outra nostalgia, a que anda à volta de "ThunderCats", uma das séries de animação mais emblemáticas da década de 1980.

Responsável ainda por filmes de culto como "Tu És o Próximo" (2011) e "The Guest" (2014), além de "O Bosque de Blair Witch" (2016), Adam Wingard vai reescrever um argumento que já existia para o cinema com o seu colaborador habitual Simon Barrett.

O filme será um híbrido entre imagem real e animação, que o realizador promete que não vai ter o aspeto da muito ridicularizada adaptação ao cinema do musical "Cats".

Cats

Emitida entre 1985 e 1989, "ThunderCats" foi uma criação do norte-americano Tobin "Ted" Wolf, à volta das aventuras de um grupo de felinos sobreviventes do planeta Thundera que se encaminham para o "Terceiro Mundo".

Lion-O, Tygra, Panthro, Cheetara, Wilykat, Wilykit, Tygra e Snarf estavam entre as personagens principais, juntamente com Mumm-Ra, o maior inimigo do grupo.

A série tornou-se uma das apostas mais infanto-juvenis mais populares da década de 1980, contou com quatro temporadas - num total de 130 episódios - e as suas personagens chegaram também à banda desenhada e videojogos, protagonizando ainda um telefilme. Em Portugal, "ThunderCats" foi emitida pela RTP.

Houve ainda duas versões para televisão: uma série em 2011 com o mesmo título e influências de anime, que durou apenas 26 episódios, e outra chamada "ThunderCats", com um traço mais estilizado e tom que reforçava o humor, lançada em 2020, com 52 episódios.

Recorde o genérico inicial de "ThunderCats":

A ambição de adaptar "ThunderCats" ao cinema vem oficialmente de junho de 2007. Nunca foi aprovado, mas existia um argumento a que estavam ligados os produtores de "Death Note", realizado precisamente por Adam Wingard, um grande fã da série que chegou a escrever 272 páginas para um "filme" quando estava no liceu.

As boas reações internas a "Godzilla vs. Kong" aceleraram a luz verde ao projeto pois "ThunderCats" pertence ao mesmo estúdio.

"Vi isto como uma oportunidade de fazer um novo tipo de filme de ficção científica de fantasia que as pessoas nunca viram antes. Tem uma mitologia rica, as personagens são fantásticas. As cores. Quero fazer um filme 'Thundercats' que no leve de volta à estética dos anos 1980. Não quero reinventar a sua aparência, quero que se pareçam com Thundercats. Também não quero fazê-lo em imagem real. Não quero que se pareça como o 'Cats', não quero esse tipo de problemas — sem desrespeito ao realizador [Tom Hooper], que não quero arrasar mais do que toda a gente fez. Quero fazer um filme que nunca se tenha visto. Um filme CGI híbrido que tem um aspeto hiper real e de alguma forma fase a ligação entre os desenhos animados e CGI. Esse é o ponto de partida", revelou Adam Wingard à publicação Deadline Hollywood.