Tal como acontece habitualmente nos festivais, o evento juntará filmes (estreias e clássicos), incluindo curtas e documentários, que virão de secções paralelas ou não competitivas destes festivais, bem como espetáculos de música e comédia, e mesas-redondas.

Pierre Lescure e Thierry Frémaux, respetivamente o presidente e o diretor geral do Festival de Cannes, que foi cancelado este ano, indicaram que o festival permitirá "ao público descobrir as nuances de cinema de todo o mundo e as personalidades artísticas de cada festival".

"Estamos honrados e felizes por participar em We Are One. Como sinal de simpatia e solidariedade com os nossos amigos de Tribeca, ofereceremos ao público mundial uma amostra do que organizamos em Veneza para apoiar especificamente realizadores emergentes", antecipou por seu lado o diretor da Mostra de Veneza, o crítico italiano Alberto Barbera.

Veneza selecionou três curtas, incluindo uma do consagrado realizador mexicano Guillermo Arriaga, além de dois longas-metragens feitos com o patrocínio da Biennale College e seis filmes que competiram na secção inovadora "Realidade Virtual", criada há três anos pela Mostra.

A ideia do "festival de festivais" surgiu devido ao confinamento imposto a quase todo o mundo pela COVID-19 e após várias competições terem sido canceladas pela pandemia.

Os recursos arrecadados pelo festival de cinema digital e gratuito serão destinados à Organização Mundial da Saúde (OMS) e outras instituições envolvidas na luta contra o coronavírus.

CONHEÇA TODA A PROGRAMAÇÃO.