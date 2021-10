Adiado várias vezes por causa da pandemia e já um grande sucesso nos EUA, "Venom: Tempo de Carnificina" chega esta semana aos cinemas portugueses.

A ação decorre cerca de um ano após os eventos do filme original de 2018, com o simbionte alienígena Venom já completamente integrado no corpo do jornalista Eddie Brock (Tom Hardy) , que tenta prosseguir uma vida com a normalidade possível quando se tem uma entidade com vontade própria dentro de si próprio. Mas à espreita está o assassino em série Cletus Kasady, que acaba por fugir da prisão ao ser possuído por um simbionte extraterrestre muito mais letal e mortífero que Venom, que recebe o nome de Carnage/Carnificina (Woody Harrelson).

Na realização do novo filme está Andy Serkis, que num vídeo exclusivo para o SAPO Mag com imagens de bastidores reconhece a "enorme responsabilidade" que é "entrar neste nível de culto de fãs que veneram este universo".

A apostar numa carreira atrás das câmaras na última década, o também ator fala da importância da experiência acumulada ao dar vida a personagens digitais e com dupla personalidade (em sagas como “O Senhor dos Anéis” ou “Planeta dos Macacos”) e como estas "têm mesmo de representar a sério" para serem credíveis.