Luke Newton, que esteve este mês em Lisboa, e Daniela Melchior dão vozes em "Viana – a Lenda dos Corações de Ouro", filme de animação português.

O ator inglês, conhecido por interpretar Colin Bridgerton na série "Bridgerton", da Netflix, foi o escolhido para dar voz a Thomas, um artesão de guitarras portuguesas que se apaixona pela princesa Ana, personagem interpretada por Daniela Melchior.

Segundo o realizador Rodrigo Carvalho foi um desafio encontrar “um ator com o timbre, a jovialidade e energia que queríamos para este personagem e que, além disso tudo, fosse um excelente cantor".

"Demorámos meses até chegarmos ao Luke e não podíamos estar mais satisfeitos com a escolha. Foi muito fácil trabalhar com ele, pelo seu talento, perfecionismo e dedicação. Estamos muito felizes com o contributo que deu ao personagem e temos a certeza de que as pessoas se vão apaixonar pelo Thomas", frisa.

Aventura, comédia, romance e música são alguns dos ingredientes da animação inspirada na lenda de amor de Viana do Castelo. "Na história são reproduzidos edifícios emblemáticos da cidade como o chafariz, os antigos paços do concelho e o icónico Santuário do Monte de Santa Luzia, além de outros elementos tradicionais centrais na narrativa, como o coração de filigrana, a guitarra portuguesa e o lenço minhoto", adianta a sinopse.

A animação produzida pela Watermelon tem um orçamento de 10 milhões de euros e conta com o Fundo de Apoio do Turismo e Cinema e pelo Instituto do Cinema e do Audiovisual (ICA).

Com duração de 100 minutos, “Viana – A Lenda dos Corações de Ouro” tem estreia prevista para o verão de 2025.