No final de julho, Jennifer Lopez festejou os 50 anos, mas uma grande prenda chegou com atraso: um novo filme com a melhor estreia nas bilheteiras da sua já longa carreira como atriz.

"Ousadas e Golpistas" arrecadou 34 milhões este fim de semana nos EUA, batendo facilmente (mesmo contando com a inflação) os 23 da abertura da sua comédia "Uma Sogra de Fugir", de 2005.

Entrou para o segundo lugar nas bilheteiras, apenas atrás dos 40,7 milhões da segunda semana de exibição do filme de terror "IT: Capítulo 2".

O resultado é o culminar das críticas saídas do Festival de Cinema de Toronto, que tiveram um impacto tão grande que já se fala que Jennifer Lopez pode entrar na corrida aos Óscares como atriz secundária.