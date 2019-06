Na altura, garantiu que a reforma estava "fora de questão " e usaria as "férias" para viajar e para começar a preparar um novo disco.

Tony Carreira começou a cantar em França, para a comunidade portuguesa, numa banda constituída com os irmãos, Irmãos 5. Em 1988, já a solo, editou o primeiro ‘single’, depois da participação no Festival da Canção da Figueira da Foz.

O primeiro álbum do cantor, “Não vou deixar de te amar”, data de 1991. Ao longo da carreira, editou 28 álbuns, 20 dos quais de originais. De acordo com informação disponibilizada no seu 'site', conseguiu alcançar a marca de “60 discos de platina e mais de quatro milhões de discos vendidos”.

O homem para lá do artista, "Tony" estreia nos cinemas portugueses a 25 de julho.

VEJA O TRAILER.