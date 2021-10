Um ator praticamente desconhecido fez uma imitação tão elogiada de Robin Williams num vídeo que se tornou viral que os fãs estão a pedir para que seja escolhido para um eventual filme que se faça sobre o comediante falecido em 2014.

O trabalho de Jamie Costa aparece em "Robin test Footage Scene", um vídeo de cinco minutos que é apresentado como uma audição gravada que tem lugar a 5 de março de 1982, o dia a seguir à morte da morte do ator e comediante John Belushi por overdose acidental.

Mork and Mindy

Com 31 anos, Jamie Costa representa a aparência, voz e inconfundíveis maneirismos de Robin Williams, caracterizado a ensaiar cenas de "Mork and Mindy" quando a colega da série Pam Dawber (papel de Sarah Murphree) lhe dá a notícia.

O vídeo acumula mais de três milhões de visualizações desde o lançamento na terça-feira no YouTube.

O impacto também chegou à filha de Robin Williams, que reconheceu que o trabalho de Costa, mas também pediu às pessoas que parem de lhe enviar o vídeo.

"Gente, estou a apenas a dizer isto porque acho que não vai parar até que eu o reconheça... por favor, parem de me enviar o 'test footage'. Já o vi. O Jamie é SUPER talentoso, isto não é contra ele, mas vocês todos a fazerem spam com a imitação do meu falecido pai num dos seus dias mais tristes é esquisito", escreveu Zelda Williams.