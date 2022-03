O filme de ação e aventura "Uncharted" mostra uma cena com a chamada "linha de nove traços", que expõe as amplas reivindicações da China sobre as águas disputadas, onde Hanói também tem as suas pretensões.

A longa-metragem da Sony, protagonizada por Mark Wahlberg e Tom Holland, deveria ter sido lançada a 18 de março.

"Durante a revisão do filme, o Conselho Nacional de Avaliação e Classificação descobriu que a imagem da 'linha de nove traços' apareceu no filme", disse o diretor do Departamento de Cinema do Vietname, Vi Kien Thanh, em resposta aos meios de comunicação estatais. "Portanto, a projeção deste filme será proibida", alertou.

Na página oficial do filme no Facebook, utilizadores vietnamitas deixaram comentários criticando o mapa. "Hoang Sa Truong Sa pertence ao Vietname!", dizia um internauta, referindo-se às disputa das das ilhas Parcel e Spratly.

Além disso, esta questão tem causado muita controvérsia no mundo do cinema. Em 2018 na comédia romântica "Crazy Rich Asians", uma cena que mostrava uma mala de luxo com um mapa-mundo a mostrar as disputadas ilhas do Mar da China Meridional, controladas pela China, foi cortada no Vietname.