Não vai ser preciso esperar mais oito anos pelo próximo filme de David Cronenberg.

Vincent Cassel será o protagonista de um "thriller" chamado "The Shrouds" ["As Mortalhas", em tradução literal], o próximo filme do aclamado realizador canadiano de 78 anos.

Será o terceiro filme da dupla, após "Promessas Perigosas" (2007) e "Um Método Perigoso" (2011).

Numa história fiel ao cinema de títulos como "Scanners" (1981), "A Mosca" (1986), "Crash" (1996) e "Uma História de Violência" (2005), o ator francês de 55 anos será um empresário inovador e recentemente viúvo que constrói um dispositivo para ligar vivos e mortos que parece uma mortalha: a ferramenta no seu próprio cemitério de última geração permite que ele e os seus clientes assistam aos seus falecidos entes queridos... a decomporem-se em tempo real.

O negócio revolucionário está prestes a entrar no 'mainstream' quando vários túmulos no seu cemitério são vandalizados, incluindo o da sua esposa. Enquanto tenta descobrir a razão do ataque, o mistério leva o empresário a reavaliar os negócios, o casamento e a fidelidade à memória da sua falecida esposa, bem como a seguir novos caminhos.

Com a rodagem prevista para arrancar em março de 2023, o projeto será apresentado no "Marché du Film", o mercado de cinema para investidores e distribuidores que decorre em conjunto com o Festival de Cannes entre 17 e 28 de maio.

Cronenberg também estará em Cannes a 23 de maio para a apresentação mundial de "Crimes of the Future", o seu primeiro filme desde "Mapas Para as Estrelas", de 2014. Na corrida à Palma de Ouro, tem como protagonistas Viggo Mortensen, Léa Seydoux e Kristen Stewart.