A sete semanas da estreia e quando o mundo do cinema está sob a ameaça de grandes prejuízos de bilheteira por causa do coronavírus, a Marvel divulgou esta segunda-feira (9) o último trailer de "Viúva Negra".

Scarlett Johansson faz finalmente as honras como protagonista de Natahsha Romanoff, a personagem que interpreta desde "Homem de Ferro" em 2010.

Várias declarações indicam que também é a sua despedida: a história é um regresso ao passado e ao encontro da família, decorrendo nos dois anos que separam os acontecimentos retratados nos filmes "Capitão América: Guerra Civil" e "Vingadores: Guerra do Infinito".

Com realização da cineasta Cate Shortland, no elenco estão ainda Florence Pugh (como Yelena Belova, que mantém com Natasha uma relação volátil como uma espécie de irmã), David Harbour (Alexei/The Red Guardian), Rachel Weisz (Melina Vostokoff/Iron Maiden) e O.T. Fagbenle (Mason).

"Viúva Negra" marca também o início da quarta fase do Universo Cinematográfico Marvel, com novos super-heróis e mais diversidade.

A estreia portuguesa está anunciada para 30 de abril.