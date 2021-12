Com 11 nomeações cada, os prémios de cinema dos Critics’ Choice Awards (CCA) são liderados pela nova versão do musical "West Side Story", realizada por Steven Spielberg, e "Belfast", onde Kenneth Branagh filma a preto e branco a história tumultuosa, terna e intensamente pessoal da infância de um rapaz, durante o agitado final dos anos 1960 naquela cidade da Irlanda do Norte.

Seguem-se "Dune - Duna", de Denis Villeneuve (10), "The Power of the Dog", de Jane Campion (10), "Licorice Pizza", de Paul Thomas Anderson, e "Nightmare Alley: Beco das Almas Perdidas", de Guillermo del Toro (8, incluindo a do Guarda-Roupa criado pelo luso-canadiano Luís Sequeira), “King Richard: Para Além do Jogo”, de Reinaldo Marcus Green, e "Não Olhem Para Cima", de Adam McKay (6).

Todos estão nomeados para Melhor Filme, a que se junta a sensação do cinema independente "CODA – No Ritmo do Coração”, de Sian Heder (4), e “Tick, Tick Boom”, de Lin-Manuel Miranda (2).

Os prémios da Critics Choice Association, organização formada por mais de 500 críticos e jornalistas de cinema de Estados Unidos e Canadá, são considerados um bom prognosticador do que acontecerá nos Óscares, o que é facilitado pelo facto das categorias principais terem mais do que cinco nomeados. Nos últimos anos, mais de 70% dos vencedores receberam Óscares e na categoria de Melhor Filme, as escolhas coincidiram 14 das últimas 21 vezes.

Normalmente num plano secundário, os CCA ganham protagonismo esta temporada com o boicote aos Globos de Ouro por parte dos grandes estúdios, agências e estrelas de Hollywood, e da NBC, a estação que transmite habitualmente a cerimónia, que suspenderam os laços com a Associação de Imprensa Estrangeira de Hollywood [HFPA na sigla inglesa], após uma reportagem do jornal Los Angeles Times em fevereiro ter revelado falta de diversidade entre os seus membros e problemas éticos.

Esta segunda-feira, as nomeações dos CCA foram conhecidas três horas após as dos Globos e as cerimónias vão realizar-se no mesmo dia, 9 de janeiro, com clara vantagem para a primeira no que diz respeito à presença de estrelas, pois terá transmissão televisiva.

Seja como for, as duas organizações apresentaram um alinhamento de filmes muito semelhante, com a maior exceção a ser a presença nos CCA de "Nightmare Alley", de Guillermo del Toro. Estes prémios também beneficiam de terem dez nomeações para Melhor Filme, como vai acontecer nos Óscares (os Globos indicam dez, mas dividem entre Drama e Comédia ou Musical).

Para Melhor Realização, as duas organizações coincidem com Kenneth Branagh, Steven Spielberg, Denis Villeneuve e Jane Campion, mas divergem em relação a Maggie Gyllenhaal ("The Lost Daughter"), com os CCA, que vão às seis nomeações, a optarem por del Toro e Paul Thomas Anderson ("Licorice Pizza").

Muitos dos trinta atores nomeados nos Globos de Ouro (20 nas quatro categorias de interpretação principais, divididas entre Drama e Comédia ou Musical, mais dez dos secundários) estão na corrida aos CAA, pelo que as grandes surpresas nos prémios dos críticos são a presença de Nicolas Cage ("Pig - A Viagem de Rob"), Jared Leto ("Casa Gucci"), J.K. Simmons ("Being the Ricardos"), Ann Dowd ("Mass") e Rita Moreno ("West Side Story").

Seguindo a tradição, muitas destas escolhas deverão ser "validadas" pelas nomeações da própria indústria do cinema, como as dos sindicatos dos atores, realizadores e produtores, ao longo de uma temporada de prémios que culminará na cerimónia dos Óscares, anunciada para 27 de março de 2022.

Belfast

LISTA COMPLETA DE NOMEADOS (CINEMA)

FILME: "Belfast", "“CODA – No Ritmo do Coração”, "Dune - Duna", “King Richard: Para Além do Jogo”, "Licorice Pizza", "Não Olhem Para Cima", "Nightmare Alley: Beco das Almas Perdidas", "The Power of the Dog", "tick, tick…Boom!" e "West Side Story".

ATOR: Nicolas Cage ("Pig - A Viagem de Rob"), Benedict Cumberbatch ("The Power of the Dog"), "Peter Dinklage" ("Cyrano"), Andrew Garfield ("tick, tick…Boom!"), Will Smith ("King Richard") e Denzel Washington ("The Tragedy of Macbeth").

ATRIZ: Jessica Chastain ("The Eyes of Tammy Faye"), Olivia Colman ("The Lost Daughter"), Lady Gaga ("Casa Gucci"), Alana Haim ("Licorice Pizza"), Nicole Kidman ("Being the Ricardos") e Kristen Stewart ("Spencer").

ATOR SECUNDÁRIO: Jamie Dornan ("Belfast"), Ciarán Hinds ("Belfast"), Troy Kotsur ("CODA"), Jared Leto ("Casa Gucci"), J.K. Simmons ("Being the Ricardos") e Kodi Smit-McPhee ("The Power of the Dog").

ATRIZ SECUNDÁRIA: Caitríona Balfe ("Belfast"), Ariana DeBose ("West Side Story"), Ann Dowd ("Mass"), Kirsten Dunst ("The Power of the Dog"), Aunjanue Ellis ("King Richard") e Rita Moreno ("West Side Story").

JOVEM ATOR/ATRIZ: Jude Hill ("Belfast"), Cooper Hoffman ("Licorice Pizza"), Emilia Jones ("CODA"), Woody Norman ("C’mon C’mon"), Saniyya Sidney ("King Richard") e Rachel Zegler ("West Side Story").

ELENCO: "Belfast", "The Harder They Fall", "Licorice Pizza", "Não Olhem Para Cima", "The Power of the Dog" e "West Side Story".

REALIZAÇÃO: Paul Thomas Anderson ("Licorice Pizza"), Kenneth Branagh ("Belfast"), Jane Campion ("The Power of the Dog"), Guillermo del Toro ("Nightmare Alley"), Steven Spielberg ("West Side Story") e Denis Villeneuve ("Dune").

ARGUMENTO ORIGINAL: "Licorice Pizza", "King Richard", "Belfast", "Não Olhem Para Cima" e "Being the Ricardos".

ARGUMENTO ADAPTADO: "The Power of the Dog", "The Lost Daughter", "CODA", "West Side Story" e "Dune".

COMÉDIA: "As Férias Loucas de Barb e Star", "Não Olhem Para Cima", "Free Guy: Herói Improvável", “Crónicas de França do Liberty, Kansas Evening Sun” e "Licorice Pizza".

ANIMAÇÃO: "Encanto", "Flee", "Luca", "The Mitchells vs the Machines" e "Raya e o Último Dragão".

FILME ESTRANGEIRO: "A Hero", "Drive My Car", "Flee", "A Mão de Deus" e "The Worst Person in the World".

FOTOGRAFIA: "The Tragedy of Macbeth", "Dune", "West Side Story", "Nightmare Alley", "The Power of the Dog" e "Belfast".

DESIGN DE PRODUÇÃO: "Belfast", "Nightmare Alley", “Crónicas de França do Liberty, Kansas Evening Sun”, "West Side Story" e "Dune".

MONTAGEM: "West Side Story", "Belfast", "Licorice Pizza", "The Power of the Dog" e "Dune".

GUARDA-ROUPA: "Cruella", "Nightmare Alley", "West Side Story", "Dune" e "Casa Gucci".

CARACTERIZAÇÃO: "Cruella", "Dune", "The Eyes of Tammy Faye", "Casa Gucci" e "Nightmare Alley".

BANDA SONORA: "Não Olhem Para Cima", "The Power of the Dog", "Spencer", "Nightmare Alley" e "Dune".

CANÇÃO: Be Alive ("King Richard"), Dos Oruguitas ("Encanto"), Guns Go Bang ("The Harder They Fall"), Just Look Up ("Não Olhem Para Cima") e No Time to Die ("007: Sem Tempo Para Morrer").

EFEITOS VISUAIS: "Dune", "Matrix Resurrections", "Nightmare Alley", "007: Sem Tempo Para Morrer" e "Shang-Chi e a Lenda dos Dez Anéis".