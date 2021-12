Os Cinemas NOS vão ter uma sessão especial grátis em todo o país de "West Side Story" na véspera de Natal.

A sessão gratuita do novo filme de Steven Spielberg com Ansel Elgort, Rachel Zegler, Ariana DeBose e Rita Moreno baseado no famoso musical da Broadway será a 24 de dezembro, às 15h00, nos 29 cinemas da NOS de norte a sul do país.

O comunicado destaca que "a NOS Cinemas pretende agradecer a confiança de todos os portugueses celebrar a época natalícia com todos os portugueses que aceitaram o convite dos cinemas NOS para, após vários meses de interrupção, comemorar o regresso dos grandes filmes ao grande ecrã".

Quem quiser aproveitar a oportunidade só terá que se dirigir ao balcão dos cinemas (exclusivamente) e fazer a sua reserva, limitada à disponibilidade dos lugares existentes.

Trailer "West Side Story".