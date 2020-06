A imagem, que ficou conhecida como "Scoured Back", foi publicada pela imprensa dos dois lados do oceano, galvanizando a causa do abolicionismo pelo mundo [a causa política para abolir a escravatura] e provocando um aumento de alistamentos de negros no exército da União.

Também países como a França deixaram de comprar algodão aos estados do sul dos EUA.

"Foi a primeira imagem viral da brutalidade da escravatura que o mundo viu", recordou ao Deadline o realizador escolhido para o projeto, Antoine Fuqua, conhecido por trabalhos como "Dia de Treino" e a saga "The Equalizer".

"O que é interessante, quando se colocar isso em perspetiva com hoje e as redes sociais e o que o mundo está a assistir outra vez. Não podemos consertar o passado, mas podemos lembrar as pessoas do passado e acho que precisamos de fazer isso, de uma forma precisa e real", acrescentou o cineasta.

Apesar deste contexto histórico, o cineasta descreve "Emancipation" como um "thriller de ação" que se foca na fuga de Peter, mais no género de relatos de sobrevivência em circunstâncias extremas como "Apocalypto", realizado por Mel Gibson em 2006.

"Acho que é mais nesse estilo do que '12 Anos Escravo' porque ele é um homem de ação. Toma o destino nas suas próprias mãos e faz alguma coisa sobre isso. Para mim, sempre houve esta coisa na maioria dos filmes que vi sobre escravos. Anda sempre à volta de alguém a ser salvo por outra pessoa [...] como me sinto sobre isto é que ele faria todo o possível para escapar, ser livre e depois voltar para a sua família. Nunca vi esse filme, esta personagem antes. Will Smith é perfeito para isto. Ele tem todas as qualidades para fazê-lo", explicou.

A rodagem de "Emancipation" deve começar no início de 2021, após tanto Antoine Fuqua como Will Smith concluírem projetos que foram interrompidos por causa da COVID-19.