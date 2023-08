Woody Allen vai estar à conversa com Ricardo Araújo Pereira na Cinemateca na Cinemateca Portuguesa, anunciou a instituição esta terça-feira.

A sessão especial na Sala M. Félix Ribeiro entre o lendário cineasta norte-americano e o humorista português será a 14 de setembro às 15h00, antes da exibição de "Manhattan" (1979), o seu filme mais vezes exibido na Cinemateca juntamente com "A Rosa Púrpura do Cairo" (1985).

Tanto a conversa em inglês sem tradução simultânea como a sessão e a conversa serão de entrada livre: o levantamento dos bilhetes é feito 60 minutos antes do início e limitado a dois por pessoa.

A deslocação inédita de Woody Allen, prestes a festejar 88 anos, fará parte do evento “Gravidade Zero”, uma colaboração com o Grupo Almedina e o festival Folio.

O cineasta e músico estará em Portugal no âmbito da atuação com a New Orleans Jazz Band, uma colaboração com mais de 40 anos, em dois concertos: pela primeira no Porto, a 13 de Setembro no Super Bock Arena, passando no dia a seguir pelo Campo Pequeno em Lisboa.

Com Lou de Lâage e Melvil Poupaud, “Golpe de Sorte” é o título português de “Coup de Chance”, o seu 50.º filme, rodado na França e que terá antestreia internacional no festival de Veneza no início de setembro e chega aos cinemas portugueses a 5 de outubro.

TRAILER.