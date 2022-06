Após um invulgar tempo de espera para um cineasta que nos habitou a um novo filme todos os anos, está pronto para avançar o próximo projeto de Woody Allen, rodado em Paris, avançou o World of Reel. A informação também já consta no 'site' IMDb.

A cidade volta a ser o destino do cineasta de 86 anos após fazer aí uma das suas obras-primas, "Meia-Noite em Paris" (2011).

O World of Reel avança que a rodagem possivelmente arrancará em outubro, após o 'casting' "ter demorado mais tempo do que o esperado".

A razão para o atraso não é indicada, mas poderá ter pesado o óbvio "cancelamento" de Allen nos EUA: em 1992, foi acusado de ter abusado sexualmente da sua filha adotiva Dylan Farrow e apesar dos processos terem sido arquivados após duas investigações em separado, a sua imagem deteriorou-se quando esta renovou as acusações no início de 2018, após o movimento #MeToo.

Um artigo do "The Wrap" [acesso pago] de fevereiro de 2021 avançava que o consenso em Hollywood é que se tinha tornado demasiado radioativo e teria de encontrar financiamento para os filmes junto de investidores europeus "para o resto da sua vida". Também se referia que teria em convencer atores de renome no mercado americano a trabalhar consigo.

Rodagem de "Match Point"

Não existem detalhes sobre a história ou um título, mas o novo projeto, que será o 50.º filme da carreira, é descrito como um drama mais "sombrio", ao estilo de "Match Point". Terá sido reunido um elenco de atores franceses e ingleses e é provável que partes do filme sejam legendadas.

Desde o final dos anos 1960 que não passava tanto tempo sem um filme de Woody Allen nos cinemas: o último foi "Rifkins Festival", em 2020, que juntava principalmente atores europeus como Elena Anaya, Louis Garrel, Sergi Lopez e Christoph Waltz, com Gina Gershon, Richard Kind e o colaborador habitual Wallace Shawn entre os poucos americanos no elenco.