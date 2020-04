As imagens do corpo escultural de Zac Efron são a maior prova de que existe um filme chamado "Baywatch: Marés Vivas".

Por causa das fotografias da rodagem, o corpo tão diferente da época em que se tornou uma estrela juvenil graças a "High School Musical", tornou-se viral nas redes sociais e pode mesmo dizer-se que o impacto ultrapassou o do filme, uma desilusão de bilheteira no verão de 2017.

No entanto, na mais recente edição do programa Hot Ones, o ator disse que não ficou fã do regime para conseguir o corpo com os abdominais perfeitos, essencial para não ser ofuscado pelo colega Dwayne Johnson.

"Foi uma altura importante para fazer 'Baytwatch', porque depois de estar despachado desse filme percebi que nunca mais quero voltar a estar outra vez em tão boa forma", admitiu.