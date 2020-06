Quem tem dúvidas pode ficar mais descansado: Zoe Kravitz garante que Robert Pattinson é a escolha certa para ser o novo Batman.

A atriz que vai ser a Catwoman em "The Batman", falou efusivamente do colega e da reação ao vê-lo com o fato do super-herói.

"É espantoso. Ele é o Batman. Quando ele está com aquele fato é o Batman", contou ao podcast da MTV Happy Sad Confused.

Sobre o impacto, acrescentou que "nunca nos habituamos a ver o Batman a passar por nós porque crescemos todos com esta personagem".

Reforçando os elogios a Robert Pattinson, comentou que "é como um recorrente momento 'belisquem-me' , e ele é maravilhoso, é realmente maravilhoso" e "absolutamente o homem certo para este trabalho".

Até este momento, apenas existem duas imagens oficiais do ator como o novo Cavaleiro das Trevas para alimentar a imaginação dos fãs.

Sobre a história do filme de Matt Reeves, que tem sido apenas descrita como "muito pessoal" e "específica" sobre o herói, Zoe Kravitz não se desmanchou, descrevendo-a apenas como "fenomenal".

Ainda com Colin Farrell , Paul Dano, Andy Serkis, Jeffrey Wright, John Turturro e Peter Sarsgaard, a rodagem de "The Batman" começou em janeiro à volta de Londres e teve de ser suspensa a meio de março por causa da COVID-19, quando, segundo o realizador Matt Reeves, 25% estava feito. As autoridades britânicas já deram autorização para ser retomada com novas medidas de segurança, o que deve acontecer em julho.

A estreia adiou de 25 de junho para 1 de outubro de 2021.