Antes de se tornar uma estrela mediática com "The Celebrity Apprentice" e daí passar para a presidência dos EUA, Donald Trump fazia-se notar em algumas breves aparições em filmes que se passavam em Nova Iorque.

Uma das mais conhecidas foi para "Sozinho em Casa 2: Perdido em Nova Iorque" (1992), que teve uma cena filmada no seu hotel, mas "Zoolander" (2001) também se destaca, nomeadamente por aparecer já ao lado de Melania Trump.

Além de interpretar o modelo celebrado pelo olhar "blue steel", Ben Stiller foi também o realizador e não são poucos os pedidos para que regresse à sala de montagem para cortar o momento "inesquecível" em que Trump diz "Sem o Derek Zoolander, o mundo dos modelos masculinos não seria o que é hoje".

Mas o cineasta diz que não vai alterar o filme e explicou como é que o então empresário acabou por entrar.

"Estávamos a filmar nos agora extintos prémios de moda VH1... e confirme as pessoas iam aparecendo na passadeira vermelha, desviávamo-las e pedíamos para falarem sobre o Derek Zoolander, e portanto Trump e Melania fizeram isso", revelou no podcast The New Abnormal.

"Tive pessoas que me contactaram e disseram 'Devias cortar Donald Trump do 'Zoolander’', mas no fim de contas, esse foi um tempo que existiu e aquilo aconteceu", justificou.

VEJA O MOMENTO.