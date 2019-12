Com mais de 90% de críticas favoráveis, a partir de um mínimo de 115 das que estão disponíveis no barómetro do Rotten Tomatoes, que recolhe e contabiliza os vereditos dos críticos de cinema, estes são os melhores filmes de 2019.

Newsletter Fique a par de todas as novidades do SAPO Mag. Semanalmente. No seu email. Subscrever Já subscrevi Notificações Os temas quentes do cinema, da TV e da música estão nas notificações do SAPO Mag. Subscrever Na sua rede favorita Siga-nos na sua rede favorita.