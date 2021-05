Tom & Jerry regressam numa mistura entre animação e "live-action", mas mantém-se a rivalidade clássica, agora no hotel mais luxuoso de Nova Iorque, na véspera do "casamento do século". Após meses com os cinemas fechados e sem antestreias, caras conhecidas foram ver o filme que tem Sara Matos e Manuel Marques entre as vozes da dobragem.

