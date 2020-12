A história do desportista Flash Gordon que se junta a uma jornalista e um cientista numa viagem de foguete até ao planeta Mongo: quem o viu nunca mais se esquece do tom camp, as cores berrantes ou da banda sonora dos Queen. Com a passagem dos anos, o filme tornou-se um dos maiores títulos da cultura pop saídos da década de 1980.

