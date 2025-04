O futebolista internacional português Cristiano Ronaldo e o realizador britânico Matthew Vaughn juntaram-se para criar um estúdio de cinema voltado para “tecnologia inovadora”, anunciou hoje o consórcio.

Em comunicado sobre o novo projeto, intitulado UR•MARV, é revelado que Cristiano Ronaldo e Vaughn, através da nova parceria, já “financiaram e produziram dois filmes de ação juntos e estão prestes a começar um terceiro na mesma série”.

“Ambos estão ansiosos por anunciar o primeiro lançamento em breve”, pode ler-se no mesmo texto.

O estúdio vai adotar “tecnologia inovadora, com um aceno à tradição”.

Citado no comunicado, o realizador de filmes como “Kick-Ass” e “Kingsman” refere-se ao avançado dos sauditas do Al Nassr como “um super-herói da vida real”, enquanto Ronaldo afirma ser “um capítulo entusiasmante” para si, numa altura em que olha em frente para “novas oportunidades de negócios”.

O capitão da seleção portuguesa, de 40 anos, mais de metade dos quais dedicados ao futebol, conta com um portfólio de investimentos diversificado, passando pela hotelaria, estética e, mais recentemente, pelas porcelanas, movimentando milhões por ano.

Classificado pela revista Forbes como o desportista mais bem pago do mundo em 2023, ano em que terá faturado mais de 240 milhões de euros, Cristiano Ronaldo anunciou, em junho do ano passado, a entrada no capital da Vista Alegre e a criação de uma nova empresa com este grupo.

Esta operação foi anunciada ao mercado menos de um ano após ter sido confirmada a entrada do futebolista na, à data, Cofina Média, que passou a chamar-se Medialivre, que agrega títulos como o Correio da Manhã, Record, Jornal de Negócios, Sábado, TV Guia, Flash e Máxima.

Já em 2021, Ronaldo tinha apostado numa área de negócio alternativa ao entrar no capital da Insparya, grupo, até então conhecido como Saúde Viável, que se dedica à área da saúde, nomeadamente aos transplantes capilares.

A chegada do avançado ao mundo da hotelaria aconteceu em 2016, quando foi anunciada uma ‘joint venture’ de 75 milhões de euros entre o grupo Pestana e Cristiano Ronaldo para a construção de quatro novos hotéis – Funchal, Lisboa, Madrid e Nova Iorque -, e criação da marca Pestana CR7 Lifestyle Hotels, dedicada aos ‘millenials’ (geração que nasceu entre 1981 e 1996).