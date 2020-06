“Bala Perdida” recorre com algum humor nada espalhafatoso a orquestradas sequências de ação em espaços fechados (o coordenador de "stunts", Emmanuel Lanzi, esteve por detrás de trabalhos como “Danny the Dog”, “Gangs do Bairro 13” e “Taken: Busca Implacável”), assim como as perseguições dinamizadas a relembrar anteriores fenómenos de sucesso de bilheteira “gaulês” (“Taxi”) que o sustentam como filme e não envergonham em comparações com os "primos" americanos.

Por entre estas doses do entretenimento mais calórico, Guillaume Pierret (também responsável pelo argumento) opera um exercício clássico e atencioso que respeita as regras veteranas (e, por vezes eficazes, mesmo nos tempos modernos) do policial no cinema.

Aqui encontramos do "MacGuffin" inventado que serve como força motora do guião até ao falso-culpado algo "hitchcockiano" que tenta provar a inocência por entre uma jornada vertiginosa e deveras malandrado, e um protagonista que foge dos lugares-comuns dos heróis de ação à americana.

No fim de contas, todos os caminhos que nos poderiam levar para a “xunguice” podem ser meros atalhos que levam às tradicionais veias de um cinema de ação energético e nem por isso, "desmiolado". "Bala Perdida" é uma agradável proposta no género.