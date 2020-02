Porque até lá, Cassel e Kateb (dupla quimicamente prestável se possuísse mais tempo de antena) vagueiam pelo quotidiano como objetores de consciência, colocando em confronto burocracia e ética e sobretudo, a solidariedade atrés do simples ato de cooperação.

Na personagem de Cassel notamos essas “feridas sociais”, numa personagem que lida diariamente com a marginalidade. Em certos momentos, apercebemo-nos do contágio, da sua vocação pela "causa" e, consequentemente, a sua patológica incapacidade de lidar com a “normalização” do dia-a-dia (representada no recorrente "gag" dos encontros amorosos falhados).

Mas é também através do ator, talvez propositadamente em pior forma física, que lidamos com a carga emocional de um filme, que até certo ponto (para sermos sinceros, antes do epílogo) evita emoções bacocas típicas de um ensaio para as massas ou para consciencializações primárias. Aqui, o sentimento é maioritariamente silencioso e calculado para que não caia a “farsa” semi-documental que “Especiais” tece de forma a credibilizar as situações.

Dentro disso, em planos "guerrilheiros" e nas constantes fixações pelas personagens e os seus comportamentos comuns, é curioso encontrarmos aqui uma espécie de estética Stéphane Brizé (o cineasta de "A Lei do Mercado" e "Em Guerra") para iniciantes (obviamente com maior senso de “espetaculoso”), onde a ficção é o maior infiltrado numa fachada de realismo.

Crítica: Hugo Gomes