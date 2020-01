Possivelmente, o fracasso descomunal de “Música a Música” fê-lo repensar os métodos de processo criativo e com isso ceder, retrocedendo alguns passos. Nesse processo está efetivamente o equilíbrio narrativo entre o Malick do século XXI e o Malick do século XX, ou seja, a convencionalidade do "storytelling" e os seus rasgos de esoterismos "tarkovskiano" [o cineasta russo Andrei Tarkovsky, a sua influência estética].

No seio desta "diplomacia de teores", deparamos com a história do austríaco Franz Jägerstätter, um objetor de consciência que recusou lutar pelos Nazis na Segunda Guerra Mundial. “Uma Vida Escondida” encarrega-se de prestar um embelezamento dessa mesma determinação, enquanto explora emocionalmente e filosoficamente todo o percurso ético e moral e a oposição de tempos conturbados, de diálogo direto para com a nossa atualidade.

É o melhor de dois mundos, assim por dizer: de um lado, a magnificência visual que só Malick parece traduzir nas suas imagens e por outro, o regresso da comunicação. Sim, as personagens voltam a comunicar-se entre si, a interagir para além dos "reels" magnéticos e enclausurados, resultando assim num filme de emoções que embatem na violência incompreensível.

Portanto, Malick coloca o destino do seu filme no romance, este vivido por August Diehl e Valerie Pachner, que resgatam as suas personagens dos iminentes esboços, aqueles que parecem compor o resto da “paisagem”. É aqui que, por entre as transições de um realizador meramente visual em conformidade com um realizador preocupado com os seus arcos narrativos, nos deparamos com uma força invisível, uma carga dramática trazida por um terceiro tomo de um portento humanista. Não nos recordávamos de ver Malick sob tais vestes de dramaturgia crua e dura.

Face às vitórias conquistadas através de certas derrotas (o tal recuo autoral), “Uma Vida Escondida” é um filme de exposições que se atenta na sua artificialidade. Nisso há cumplicidade com o breve pintor que surge a certa altura na ação, pintando a capela com imagens sacras enquanto profere - "Pinto sofrimento, mas não o vivi". Terrence Malick não o viveu de facto, mas é a sua capacidade de extrair beleza nesse campo nefasto que o torna no cineasta misterioso que é hoje visto, mesmo quando aparece mais vezes...

"Uma Vida Escondida": nos cinemas a 16 de janeiro.

Crítica: Hugo Gomes

Trailer: