Iron Maiden, Nerovosa, Slayer e os Scorpions foram alguns dos destaques do quinto dia do Rock in Rio Brasil. Para receber as bandas, os fãs do metal vestiram-se a rigor e pintaram a Cidade do Rock do Rio de Janeiro em tons de preto. Veja as imagens na galeria.

