Taylor Swift e a Google uniram-se para lançar pistas sobre "1989 (Taylor's Version)". O lançamento da reedição do álbum da cantora está marcado para o dia 27 de outubro.

Como todos os seus fãs sabem, a artista norte-americana gosta de partilhar "easter eggs". Para antecipar a chegada da nova versão de "1989", Taylor Swift desafiou os seguidores a completarem um puzzle no Google, revlando os títulos das novas canções do disco ("From the Vault").

Para participar, os 'swifities' apenas tinham de pesquisar por "Taylor Swift" no motor de busca. Cada fã poderia resolver até 89 puzzles.

Depois de serem resolvidos 33 milhões de quebra-cabeças, a artista revelou os títulos das canções inéditas: "Is It Over Now?"; "Now That We Don't Talk";"Say Don't Go"; "Suburban Legends".

Mas ainda há mais: além das canções já anunciadas, "1989 (Taylor's Version)" vai contar com mais dois temas novos.