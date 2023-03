"Foi beijando minha boca/ Com a mão na minha nuca/ Essa bebé provoca/ A bunda dela pulsa/ Vem deslizando, vai/ Que eu tô gostando, vem": nos últimos meses, já se deve ter cruzado com estes versos nas redes sociais ou nos serviços de streaming de música. Com "Zona de Perigo", Léo Santana conquistou os tops mundiais e o seu mais recente single tornou-se num dos hinos do Carnaval brasileiro.

Em conversa com o SAPO Mag, o artista brasileiro recorda como nasceu a canção que chegou ao primeiro lugar do top do Spotify no Brasil e que se destacou no Top 50 - Global. "Recebi a canção dos compositores e na mesma hora que ouvi, gostei, mandei para o meu diretor musical e para Rafinha RSQ, o meu produtor musical. Pedi para inserir alguns elementos como o 'solinho' de saxofone, algumas batidas de percursão e mexi em algumas coisas no ritmo, deixando a música mais dançante, Agora, inclusive, o single ganhou algumas versões como lambada, arrocha, piseiro -e eu estou mais do que feliz com tudo isso", confessa.

Além do destaque no TikTok, Instagram ou Spotify, o feedback do público tem "sido maravilho", frisa o cantor. "'Zona de Perigo' conquistou o público de uma maneira avassaladora, anónimos, artistas, influenciadores, humoristas, cantores, crianças, jovens, casais, de todo Brasil e do mundo ouvem, dançam e postam conteúdos diferentes com ela. Inclusive, como falei, além de algumas versões ela ganhou também remix de diversos DJs. Estou muito feliz com a forma como o público recebeu a música", sublinha.

Apesar de ter sido lançada em novembro de 2022, "Zona de Perigo" só começou a ganhar popularidade este ano. "Estávamos trabalhando a canção 'Não se Vá', gravada em parceria com Pedro Sampaio. Eu gravei e lancei 'Zona de Perigo' no final de novembro e comecei a cantar o single de vez m quando nos shows e começou a crescer bastante nos shows, comecei a perceber que o público estava curtindo e dançando bastante. Aos poucos, o tema acabou conquistando a galera de uma maneira muito natural e orgânica também nas redes sociais, começaram a aparecer algumas pessoas que gravavam vídeos com ela, daí gravei um vídeo em casa e publiquei no Instagram e no TikTok e... 'boom', explodiu! Foi tudo muito natural e orgânico", conta Léo Santana ao SAPO Mag.

Conseguir conquistar os tops no Brasil e chamar a atenção no meio da indústria da música é um desafio, frisa o cantor. "Com o crescimento e o fácil acesso da população às plataformas digitais e à Internet em geral, um dos maiores desafios de ser artista hoje no Brasil é estar sempre produzindo e lançando músicas que agradem ao público em geral", defende.

"O consumo musical hoje é muito rápido e intenso e a cobrança para que os artistas lancem novas canções é muito grande, vivemos em um país muito rico musicalmente falando, onde produzimos e criamos diversos artistas e géneros musicais com muitos talentos, mas que bom que existe espaço para tudo e para todos. O que seria de nós se não fossem os desafios, não é?", acrescenta.

Ao SAPO Mag, Léo Santana revela que está a gravar novas canções: "Estou a gravar um EP que deverá ser lançado em breve - devo gravar um audiovisual e alguns vídeos. Devo fazer uma digressão pela Europa e, com certeza, devo passar por Portugal em breve".