Os OneRepublic são os cabeças de cartaz da 15.ª edição do Isle of MTV Malta.

A banda de Ryan Tedder, Zach Filkins, Drew Brown, Brian Willet, Brent Kutzle e Eddie Fisher sobe esta terça-feira, dia 18 de julho, ao palco instalado na Praça Il-Fosos e promete fazer uma viagem por todos os sucessos da carreira.

Antes do concerto em Malta, a banda esteve à conversa com vários meios de todo o mundo, incluindo o SAPO Mag, e recordou que se estreou no festival em 2008.

"Foi a primeira grande coisa que fizemos", lembrou Ryan Tedder, confessando que "bebeu uns copos" depois do concerto.

"Estou a dizer isto porque não sabia que ia estar aqui [na conferência de imprensa], bateram à porta do meu quarto há dez minutos", gracejou.

"O Enrique Iglesias foi-me dando bebidas (...) Tinha apenas 28 anos, era Malta. Mas foi depois do concerto, estava sóbrio no concerto", frisou.

"Fazemos isto há 16 anos, tocámos no Isle of MTV Malta há uns 15 anos... por isso, quando o convite chegou fiquei, tipo: 'wow, é uma das melhores coisas'. Ganhar Grammys é bom, singles e hits são bons e tudo isso é ótimo. Mas quando tu és convidado para tocar numa cerimónia de prémios da MTV... ficámos sempre muito agradecidos", confessou o vocalista do grupo.

"Esta é como a nossa quarta vida e é bom ter sucessos depois de tanto tempo, ter canções com as quais as pessoas se identificam, saber que há jovens que sabem a letra toda de 'Apologize'... é a melhor parte da era do streaming, a geração Z não se importa quando a canção foi lançada", acrescenta em conversa com o SAPO Mag.

Na conferência de imprensa, Ryan Tedder recordou ainda o início da banda nas redes sociais..

"Toda a gente gosta de falar sobre sucesso. Temos um mundo nas redes sociais que é construído para mostrares o teu sucesso e as tuas vitórias. As pessoas não vão ao Instagram ou ao TikTok dizer 'olha, falhei cinco vezes nos últimos seis meses'. Tudo é cor de rosa e isso é um problema (...) Chegámos ao MySpace quando existiam dois milhões de utilizadores e cavalgámos até chegar aos 300 mil seguidores e foi assim que assinámos [com uma editora]. Éramos a maior banda independente do MySpace e usámos isso", recorda.

"Acho que o talento é sobrevalorizado. As pessoas que realmente têm sucesso neste trabalho - e é frustrante -, estão sempre a falhar. As pessoas que têm sucesso são aquelas que estão preparadas para não desistir. É muito simples. O talento ajuda, mas a disciplina de trabalho e a capacidade de aguentar as m***** e não desistir é que vão fazer a diferença. Qualquer pessoa que tenha agora 12, 14 ou 15 anos, se conseguir ultrapassar os outros jovens na Internet, vai ganhar. Só tem de continuar a fazê-lo. Por isso, sim, preparem-se para o fracasso primeiro. Essa é a chave, acho eu", defendeu o vocalista do grupo.

"Vai ser um concerto transpirado"

Em digressão há mais de quatro semanas consecutivas, a banda norte-americana promete apresentar todos os seus sucessos no palco do Isle of MTV - "Counting Stars", "Apologize", "I Ain’t Worried", "Secrets" ou "Run" não vão ficar de fora do alinhamento.

Em Malta, o calor faz-se sentir dia e noite mas, em conversa com os jornalistas, os músico confessaram que estão preparados.

"Está tudo bem, vai ser um concerto transpirado, mas vai ser ótimo. Toda a gente, pelo que vejo, faz concertos no verão e é o melhor plano de peso de todos os tempos", brincaram.

Totalmente gratuito, o festival recebe cerca de 55 mil pessoas. Este ano, os OneRepublic são os protagonistas e, em palco, a banda de Ryan Tedder, Zach Filkins, Drew Brown, Brian Willet, Brent Kutzle e Eddie Fisher vai recordar os temas mais marcantes da carreira.

Já Alesso promete transformar o coração de Malta numa grande pista de dança ao ar de livre. A lista de temas produzidos pelo DJ inclui "Years", com a participação de Matthew Koma, "Calling", com Sebastian Ingrosso dos Swedish House Mafia, "Every Chance We Get We Run", em colaboração com David Guetta, "Under Control", com Calvin Harris, oi "If I Lose Myself", remix do tema dos One Republic.

Ao final da tarde, Delta Goodrem promete fazer uma viagem pela sua carreira, que conta com cinco álbuns número um – incluindo um dos álbuns de estreia mais vendidos na história da Austrália. "Born To Try", "Lost Without You", "Innocent Eyes", ou "Believe" são alguns dos maiores sucessos da artista.

Tom Grennan também é um dos destaques do cartaz. O cantor britânico é conhecido por temas como "Little Bit Of Love", "Not Over Yet" ou "Don’t Break the Heart".

O evento será transmitido pela MTV a 15 de setembro em mais de 150 países, através das plataformas de TV, digitais e sociais, levando o festival de Malta a milhões de fãs de música em todo o mundo.