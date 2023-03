"Let Me Entertain You", canta Robbie Williams desde 1997 e a sua missão continua a ser essa: entreter-nos da melhor forma possível. Quase 10 anos depois do elogiado concerto no Rock in Rio Lisboa 2014, o artista britânico regressou a Portugal esta segunda-feira, dia 27 de março, para um concerto na Altice Arena, em Lisboa - se não conseguiu bilhete, não se preocupe: o cantor regressa a 28 de maio para atuar no North Festival, no Porto.

Recebido em euforia pelas milhares de pessoas que esgotaram a sala lisboeta, Robbie Williams apareceu no fundo do palco com uma camisola vermelha com o número oito nas costas e começou por cumprimentar os fãs portugueses com "Hey Wow Yeah Yeah", do álbum "Take The Crown", de 2012. A canção aqueceu, mas foi com o segundo tema que o público entrou no espírito: o britânico apostou em "Let Me Entertain You", carimbando o primeiro momento de festa da noite triunfal, onde o artista provou que continuar a ser um grande mestre de cerimónias - fez piadas, cantou histórias, dançou, abraçou os fãs e, claro, viajou por todos os sucessos da sua carreira.

Os 25 anos da sua carreira a solo foram o pretexto da digressão que já percorreu toda a Europa. Tal como nos concertos anteriores, o palco contou com uma passadeira no centro da arena e promoveu a proximidade de Robbie Williams com os seus fãs de todas as gerações.

Em palco, o cantor fez-se acompanhar por dez músicos, seis dançarinos e um coro de três vozes.

"A minha regra número um é adorar o público e faço-o desde os anos 1990. Estou aqui por vocês. Não vou tentar explicar o que é entretenimento, vou mostrar o que é", atirou o músico depois de "Let Me Entertain You", dando o pontapé de saída para uma viagem pela sua carreira.

No alinhamento seguiu-se "Land of 1000 Dances" - com uma pausa para 'respirar' ("Não é da idade, eu tive long-covid", lembrou) - e "Monsoon", intercaladas com piadas e umas palavras em português. "Boa noite, amigos", cumprimentou o britânico depois de descer até junto da plateia: "Gosto de ir ter com o público e ver que tipo de pessoas vem ao meu concerto".

"Qual a palavra em portugês para 'sex'? Sexo? Sexo! E para 'drugs'? Droga? E 'scandal'? Escândalo? Só juntam um 'o' a tudo", gracejou.

Entre danças e corridas pelo palco, o britânico continuou com "Strong", canção que abre o disco "I've Been Expecting You", editado em outubro de 1998. Tal como canta nos versos do tema, Robbie Williams continua a ser uma criança feliz, especialmente em palco - os sorrisos não enganam. "Esta noite é terapia para mim e entretenimento para vocês", frisou.

Antes de seguir com o alinhamento, Robbie Williams fez uma pausa para conversar com duas fãs que estavam em lugares com visibilidade aparentemente reduzida. "Como se diz 'shit' em portugês? Merda? Vocês estão em lugares de merda. Olá, como estão? Se calhar, foi o que elas quiseram... Talvez tenham telefonado e dito: 'tem algum lugar onde não se veja aquela cara? É velho, agora. Falam inglês? Não? Vocês as duas querem vir aqui?", convidou o artista. Pouco depois, as fãs portuguesas subiram a palco.

Depois da conversa, o cantor seguiu com "Come Undone", lembrando o o início da sua carreira com os Take That. Enquanto era projectado o videoclipe de "Do What U Like", o artista recordou os tempos da popular boyband e convidou os fãs a dançar ao som de "Could It Be Magic".

Sempre atento ao público, o músico interrompeu ainda o concerto quando viu um "velho amigo" a sair da arena. "Onde vais? À casa de banho? Esta não é a tua parte favorita do concerto? Vais fazer o número um ou o número dois?", brincou, recordando depois um dos sucessos dos Oasis, "Don't Look Back in Anger", que antecedeu mais uma viagem até aos tempos dos Take That, com "The Flood".

Depois da dança, o artista abriu o coração ao som de baladas, começando com “Love My Life”. Aproveitando a canção, Robbie Williams declarou-se à sua esposa e filha e confessou estar a viver um dos momentos mais felizes da sua vida.: "O homem que está aqui hoje é o mais feliz de sempre".

O cantor continuou em modo confessionário ao apresentar "Eternity", contando como superou os seus vícios com a ajuda da colega e amiga Geri Halliwell, das Spice Girls.

Para mudar o ambiente e voltar à festa, o artista contagiou a multidão com "Candy", o principal single do disco "Take The Crown". Em clima de euforia total, o showman seguiu o passeio pela sua carreira com três trunfos: "Feel", "Kids" e Rock DJ" foram celebradas pelos fãs e cantadas a uma só voz (e com considerável eco), antes do primeiro ‘adeus’.

"Só mais uma", pediu a multidão. Como não poderia deixar de ser, o cantor regressou a palco ao som de "No Regrets". Seguiu-se "She's the one", com o cantor a descer até ao público e a dedicar o tema a Filipa, fã de 24 de Leira. O tema marcou o um dos maiores momentos de comunhão entre o público e o artista - as lágrimas foram muitas e o horizonte da Altice Arena pintou-se de smartphones no ar.

"Que lugar incrível para terminar a digressão (...) Vocês riram-se das minhas piadas, cantaram as minhas canções", agradeceu. "Juntei-me aos Take That em 1990 e tornámo-nos famosos em 1992. Isso significa, de uma forma ou outra, que estou nas vossas vidas há 31 anos - mais tempo do que a vida da Filipa. Quando nasci, nasci com uma ferida aberta: demasiado sensível", confessou o artista, frisando que a sua mulher e os fãs o "salvaram".

Para a reta final ficou guardado a canção que é, certamente, um dos maiores êxitos da carreira do britânico: com "Angels", Robbie Williams estendeu o seu abraço a todos e a cada um dos fãs que vibraram do início ao fim do concerto.

O ‘adeus’ a Lisboa e o ‘até já, Porto’ foi ao som de um medley com “Strong”, “Come Undone”, “Feel” e “Angels”, garantindo um final emotivo e celebrado em uníssono pela multidão que encheu a Altice Arena e que recebeu o artista de braços abertos.

Durante mais de uma hora e meia, Robbie Williams foi o rei da festa e um verdadeiro showman. Com um alinhamento carregado de sucessos, o músico britânico foi tudo o que os fãs esperavam, sendo sempre ele mesmo - e esse é o seu maior trunfo.