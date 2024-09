A residência artística de Adele em Munique chegou ao fim este sábado, dia 31 de agosto. A cantora britânica esteve na cidade alemã durante todo o mês, onde deu 10 concertos - leia aqui a reportagem do SAPO Mag.

Em todas as noites, "Someone Like You" foi dos momentos mais emotivos. No último concerto, durante a canção, Adele emocionou-se ao ouvir os 74 mil fãs a cantarem os versos do tema, um dos mais populares da sua carreira.

Os vídeos do momento tornaram-se virais nas redes sociais.

Veja os vídeos:

Segundo a Live Nation, para os espetáculos da artista na cidade alemã foram vendidos mais de 730 mil bilhetes, estabelecendo um novo recorde de audiência para uma residência fora de Las Vegas.

Com capacidade para cerca de 74 mil pessoas, a arena pop-up instalada em Messe Riem entrou para a lista de recordes, sendo a maior arena temporária já construída. O ecrã com mais de 200 metros também entrou para o Guinness World Record, como a "maior tela led ao ar livre".

Já o "Adele World", o espaço dedicado à cantora, recebeu mais de 500 mil fãs durante 10 dias.

Os 10 concertos de Adele em Munique atraíram fãs de todo o mundo e impulsionaram a economia de Munique em cerca de 540 milhões de euros.

No último espetáculo, a artista voltou a confirmar que está a planear uma pausa na carreira depois de terminar a residência artística em Las Vegas - os últimos 10 concertos estão marcados para outubro e novembro. "Preciso de descansar. Passei os últimos sete anos a construir uma nova vida para mim e quero vivê-la. Quero viver a vida que tenho construído e terei saudades de vossas", confessou.

O concerto em Munique deveria ser o último da era "30", mas o final da residência artística nos Estados Unidos teve de ser adiado. "Fiquei doente no final do anos e tive de adiar. Este era para ser o meu último concerto e estou feliz que não seja", confessou.

"Depois disso [dos 10 concertos em Las Vegas], não vos vou ver por um período incrivelmente longo. Preciso de descansar", explicou Adele.

Em julho, em entrevista ao canal alemão ZDF (citada pela Variety), a britânica falou pela primeira vez sobre a pausa na carreira. “Não tenho nenhum plano para novas músicas. Quero uma grande pausa depois disto e acho que quero fazer outras coisas criativas, pelo menos durante algum tempo”, disse Adele.