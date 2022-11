A cantora britânica vai fazer a sua residência artística no Caesars Palace até março de 2023.

"Estou tão nervosa e tão assustada e muito feliz. As coisas podem soar um bocado tremidas porque os meus nervos estão fora de controlo… Esta é uma semana gigante para mim. O último episódio do ‘Walking Dead’ passa no domingo", confessou a artista no primeiro concerto do projeto "Weekends with Adele".

A sala de espetáculos do Caesars Palace tem capacidade para apenas quatro mil pessoas e a cantora fez questão de se aproximar da plateia. Ao longo do concerto, Adele cantou os seus principais sucessos, como "Hello", "Someone Like You" ou "When We Were Young", não deixando de fora os temas do seu mais recente disco, "30".

O cenário e os efeitos especiais do concerto também surpreenderam o público e os vídeos da atuação tornaram-se virais nas redes sociais. Enquanto a britânica interpretava o tema "Set Fire To The Rain", surgiu em palco um piano em chamas, rodeado por chuva.

No final do concerto, ao som de "Love in The Dark", a artista desapareceu misteriosamente no meio de um "céu estrelado".

Veja os vídeos:

ALINHAMENTO DO CONCERTO:

Hello

Easy on Me

Turning Tables

Take It All

I Drink Wine

Water Under the Bridge

Send My Love (To Your New Lover)

Oh My God

One and Only

Don’t You Remember

Rumour Has It

Skyfall

Hometown Glory

Love in the Dark

Set Fire to the Rain

When We Were Young

Hold On

Someone Like You

Rolling in the Deep

Love Is a Game