O alinhamento inclui 13 canções escolhidas por Dylan para a sua atuação em "Shadow Kingdom", além do instrumental de encerramento "Sierra's Theme".

O filme e banda sonora "Shadow Kingdom" põem "em evidência um dos maiores talentos do cantor e compositor: reinventar temas já editados e conhecidos pelo público, transformando-os em versões novas, como se fossem temas originais nunca ouvidos", escreve a editora no comunicado.

"Forever Young", "It's All Over Now, Baby Blue", "Queen Jane Approximately" e "The Wicked Messenger" são alguns temas deste álbum, surgido no mercado dois dias depois dos últimos concertos do músico e Nobel da Literatura em Portugal - na sexta-feira passada no Coliseu do Porto e, no sábado e domingo, no Campo Pequeno, em Lisboa.