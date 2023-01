"All In" é o mais recente single dos Here at Last, banda britânica e super estrelas do TikTok. O tema foi escrito por Danny O'Donoghue, dos The Script, e sucede a "Lovers Do".

O novo single já se encontra disponível em todos os serviços de streaming de música e conta com um videoclipe - veja aqui.

Os Here At Last nasceram no TikTok durante a pandemia e deram música a milhões de pessoas em todo o mundo. O grupo britânico de Pedro Santos, Tommy, Zach, Ryan e James conta com mais de 2,7 seguidores na rede social e, individualmente, os membros são acompanhados por mais de três milhões de pessoas.

Em 2021, os Here At Last conquistaram o quinto lugar do top das contas de artistas com mais visualizações (TikTok Most Viewed Artist Accounts). Ed Sheeran liderou o ranking.

No ano passado, o grupo esteve em destaque na rubrica "Best New Pop", da BBC Radio One, e os seus singles entraram na playlist da MTV Asia e do canal VHS India, alcançando uma audiência de mais de 92 milhões de pessoas.