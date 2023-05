O Amplifest deste ano, entre 22 e 24 de setembro, no Porto, vai contar com espetáculos de Amenra e David Eugene Edwards, entre outros, anunciou hoje a organização do evento que vai abrir, em Serralves, com uma parceria entre Rui Chafes e Candura.

“Resultado de uma cocriação que junta Rui Chafes e Candura, ‘From Ruin’ estreia-se no Porto no Auditório de Serralves, inaugurando a nona edição do Amplifest a 22 de setembro, numa colaboração entre a Fundação de Serralves e a Amplificasom. A escultura de Chafes participa num diálogo improvável que, juntamente com a banda sonora de Candura, alia as artes plásticas e a arquitetura à música”, pode ler-se no comunicado hoje divulgado pela promotora Amplificasom.

Hoje, a organização acrescentou ao cartaz do festival 19 nomes: Aeviterne, Amenra, Ashenspire, Big|Brave, Celeste, David Eugene Edwards, Divide and Dissolve, Ellereve, Esben and the Witch, Hetta, Hexvessel, Hide, Hilary Woods, Ken Mode, Mutoid Man, MДQUIИД, NECRØ e Sir Richard Bishop.

Os 19 nomes juntam-se assim a Sunn O))), que tinham sido anunciados em março como primeira confirmação do festival que acontece no Hard Club, no Porto.