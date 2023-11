"Porque para mim, todas as ruas são passadeiras vermelhas", canta a fadista.

Ana Moura lançou esta sexta-feira, dia 3 de novembro, um novo single. "Lá Vai Ela", o primeiro tema depois de "Casa Guilhermina", já está disponível em todos os serviços de streaming de música.

A canção conta com um videoclipe gravado no mês de outubro, na Semana de Moda de Mulher de Paris - ver aqui.

"Esta música é sobre o poder da auto-expressão criativa, sobre styling e defini-lo como o processo de desaprender as narrativas com as quais crescemos sobre como deveríamos ser, conhecermo-nos a nós próprios e transmitir isso livremente", explica Ana Moura em comunicado.

A fadista sublinha ainda que "já não está à procura da validação de outras pessoas": "Ou de me conformar com as suas ideias sobre como deveria ser. Estou a render-me apenas à minha verdade e com isso vem uma paz interior".

"Como digo no refrão da canção: 'Porque para mim, todas as ruas são passadeiras vermelhas', vou continuar a caminhar em frente com confiança, de queixo erguido e há um espaço para toda a gente, nesta rua, que chega sem medos de julgamentos. Os que julgam podem ficar à janela, a ver-nos passar com confiança", remata a cantora.