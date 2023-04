As Anavitória regressam a Portugal para dois concertos no final do verão. A dupla brasileira atua no dia 1 de setembro na Casa da Música, no Porto, e no dia 3 no Teatro Tivoli BBA, em Lisboa.

"É uma primeira mão, mas em breve vamos disponibilizar os bilhetes muito em breve", adiantou Felipe Simas, agente das Anavitória, ao SAPO Mag.

Nos concertos acústicos, as artistas vão interpretar os maiores sucessos da carreira iniciada em 2015. As atuações fazem parte de da a digressão europeia. "Vamos para aí em setembro com a nossa digressão 'Voz e Violão'. Vai ser muito bom, vamos começar na Europa, depois vamos para os Estados Unidos. Vamos passar o mês todo a viajar fora e vamos ao Porto e a Lisboa", contou Ana Caetano.

As brasileiras, donas do êxito "Trevo (Tu)", que chegou a figurar entre as músicas mais tocadas nas rádios portuguesas com uma gravação com Diogo Piçarra, em 2017, são vencedoras de quatro Grammys Latinos (duas vezes como Melhor Álbum Pop Contemporâneo em Língua Portuguesa (2019 e 2020) e duas vezes como Melhor Canção em Língua Portuguesa (2017 e 2021).