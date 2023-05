O festival L’Agosto decorre desde 2017 no centro histórico da cidade de Guimarães, contando já com quatro edições, por onde passaram aproximadamente 15 mil pessoas, segundo a organização.

A edição de 2023 começa a 3 de agosto com Rival Consoles, Glockenwise e África Negra.

A 4 de agosto, o festival continua com Ko Shin Moon, duo francês que nasceu em 2017, Moullinex & GPU Panic e Maria Reis. Já no último dia (5 de agosto), o festival contará com concertos dos And So I Watch You From Afar e dos Solar Corona.

Para a organização, "o certame procura o confronto imediato com as pessoas no coração de uma das cidades mais representativas de Portugal, pela sua história e legado, e pelo trabalho que se tem desenvolvido a nível cultural, sobretudo desde 2012".

"O festival promove a valorização do património através da arte, neste caso da música e da contemporaneidade, e procura ser também uma oferta diferenciadora das Festas da Cidade, as Gualterianas, ao complementar a oferta cultural e lúdica para outros públicos, num momento mais dedicado a um público mais jovem e alternativo", remata.